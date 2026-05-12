Μετά τη Βουλή, σειρά παίρνει η ΕΕΑ: Με την πλάτη στον τοίχο ο Λιόλιος!

Ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει μπει στο στόχαστρο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, έπειτα από τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι, σύμφωνα με όσα αναφέρει το dikisports.blοgspot.com.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τις καταγγελίες που είχε πραγματοποιήσει πριν από έναν μήνα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η υπόθεση, όπως αναφέρει το dikisports.blogspot.com, απασχολεί πλέον τόσο την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όσο και τον Αθλητικό Εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η επερώτηση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Επίσης, το Μαρούσι έχει προχωρήσει σε καταγγελίες προς τη ΔΟΕ, τη FIBA και τη Euroleague, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς τις υπόλοιπες ΚΑΕ να στηρίξουν την προσπάθεια απέναντι στα «αφεντικά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αθλητικός Εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος εξετάζει την υπόθεση μέσω προκαταρκτικής διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ζητήματα διαφθοράς ή αδιαφάνειας.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει καλέσει για την Πέμπτη (14/05) εκπροσώπους του Αμαρουσίου και του Προμηθέα, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης του πιστοποιητικού της ομάδας της Πάτρας. Οι καταγγελίες αναφέρουν πως ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα.

Σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα παραμονής του στην προεδρία της ΕΟΚ, ενώ πιθανές συνέπειες μπορεί να υπάρξουν και για τον Προμηθέα.

Παράλληλα, η ΕΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο και λόγω της διαμάχης με 21 πρώην εργαζόμενους της Ομοσπονδίας, υπόθεση που έχει φτάσει μέχρι και στον Άρειο Πάγο.

