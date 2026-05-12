«Βόμβες» μεγατόνων από Πέρεθ: «Θέλουν να με διώξουν - Έρχονται εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης!»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έβαλε τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκαθαρίζοντας στη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει στην προεδρία, παρά την έντονη κριτική που δέχεται το τελευταίο διάστημα μετά τη δύσκολη φετινή σεζόν και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο εσωτερικό της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Πέρεθ αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως η τωρινή διοίκηση θα διεκδικήσει ξανά την εμπιστοσύνη των μελών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά

«Ζήτησα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις εκλογές και θα είμαστε ξανά υποψήφιοι ως διοίκηση».

Ο πρόεδρος των Μαδριλένων στάθηκε ιδιαίτερα στη δομή του συλλόγου, επισημαίνοντας ότι η Ρεάλ δεν έχει ιδιοκτήτη αλλά διοικείται από τα μέλη της.

Παράλληλα, υποστήριξε πως υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια εναντίον του ίδιου και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για στοχευμένες επιθέσεις που επιχειρούν να πλήξουν τη σταθερότητα του συλλόγου.

Απάντηση για την κριτική και τις φήμες

Ο Πέρεθ παραδέχθηκε ότι η φετινή χρονιά δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες της ομάδας, όμως ξεκαθάρισε ότι θεωρεί υπερβολική την εικόνα καταστροφής που παρουσιάζεται γύρω από τη Ρεάλ.

Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από φήμες που αφορούσαν ακόμη και την κατάσταση της υγείας του.

«Άκουσα μέχρι και ότι έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι απολύτως καλά και συνεχίζω κανονικά τα καθήκοντά μου», ανέφερε.

«Με εμένα η Ρεάλ κατέκτησε 66 τίτλους»

Ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ υπενθύμισε τις μεγάλες επιτυχίες που έχει πετύχει ο σύλλογος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην προεδρία, τονίζοντας πως η ομάδα παραμένει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρεάλ έχει κατακτήσει συνολικά 66 τίτλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ επί των ημερών του, συμπεριλαμβανομένων επτά Champions League στο ποδόσφαιρο.

Μήνυμα προς τους επικριτές του

Ο Πέρεθ κάλεσε όσους αμφισβητούν τη διοίκηση να συμμετάσχουν ανοιχτά στις εκλογές αντί να κινούνται, όπως υποστήριξε, παρασκηνιακά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης, απορρίπτοντας τα σενάρια περί διάλυσης ή κρίσης στον σύλλογο.

«Πριν από λίγο καιρό κατακτήσαμε Champions League και πρωτάθλημα. Τώρα παρουσιάζουν τη Ρεάλ σαν να βρίσκεται στο χάος. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα», τόνισε κλείνοντας την τοποθέτησή του.