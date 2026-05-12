ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Γιακουμάκης για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούμπα, σε μία αναμέτρηση που έχει καθοριστική σημασία στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει κανονικά στη διάθεσή του, με τον βασικό επιθετικό του «Δικεφάλου του Βορρά» να υπολογίζεται για το ντέρμπι με την Ένωση.

Αντίθετα, εκτός πλάνων για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμειναν οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι ακολούθησαν θεραπεία, ενώ διαθέσιμοι δεν θα είναι ούτε ο τιμωρημένος Χρήστος Ζαφείρης και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του επικείμενου αγώνα στην Τούμπα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη και τον Κίριλ Ντεσπόντοβ είναι οι παίκτες που δεν υπολογίζονται για την μάχη με την ΑΕΚ».