Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3: Εύκολη νίκη με πρωταγωνιστή τον Μπάκου

Με κορυφαίο τον Μακάνα Μπάκου, ο Ατρόμητος πέτυχε «διπλό» γοήτρου.

Το ματς ήταν «αδιάφορο» βαθμολογικά καθώς αμφότερες έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους στη Super League με τους Περιστεριώτες να παίρνουν τη νίκη χάρις στα γκολ των Μανσούρ (35') και τα δύο του Μπάκου στο δεύτερο ημίχρονο (59', 64'), εξασφαλίζοντας την 9η θέση στην τελική βαθμολογία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Δυναμικά μπήκε στην αναμέτρηση η Κηφισιά, η οποία προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά απέναντι στον Ατρόμητο.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα καταγράφηκε μόλις στο ξεκίνημα, όταν ο Τζέιμς Νούνελι γύρισε ιδανικά την μπάλα από τα δεξιά προς τον Λούκας Βιγιαφάνιες, με τον τελευταίο να εκτελεί άμεσα μετά το κοντρόλ. Ωστόσο, ο Νίκος Χουτεσιώτης αντέδρασε εξαιρετικά και απομάκρυνε δύσκολα στη γωνία του.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 14ο λεπτό πλησίασαν ξανά στο γκολ. Ο Μαμαντού Κονατέ έβγαλε εξαιρετική σέντρα προς τον Θεοδωρίδη, όμως ο νεαρός επιθετικός δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα και η προσπάθειά του πέρασε αρκετά άουτ.

Η απάντηση του Ατρομήτου ήρθε στο 18’, μέσα από γρήγορη αντεπίθεση, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό των φιλοξενούμενων να φεύγει στον κενό χώρο και να εκτελεί υπό πίεση, όμως ο Γιώργος Ξενόπουλος κράτησε όρθια την Κηφισιά με σημαντική επέμβαση.

Το σκορ άνοιξε τελικά στο 35ο λεπτό για τον Ατρόμητο. Ο Μίχορλ εκτέλεσε υποδειγματικά το φάουλ και βρήκε τον Μανσούρ μέσα στην περιοχή, με τον τελευταίο να νικά τους πάντες στον αέρα και με δυνατή κεφαλιά να γράφει το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Περιστεριώτες ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους και στο 59’ πέτυχαν δεύτερο γκολ. Ο Μίχορλ μοίρασε ιδανικά προς τον Μπάκου, ο οποίος με εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό τελείωμα από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Ο Μπάκου συνέχισε το προσωπικό του σόου και πέντε λεπτά αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Τζοβάρας πάσαρε με κεφαλιά στην περιοχή και ο επιθετικός του Ατρομήτου από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση για την ομάδα του Περιστερίου.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Μίχορλ

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σίμον, Θεοδωρίδης (81' Μίγιτς), Νάνελι, Ρουκουνάκης (82' Πόθας), Βιγιαφάνιες (57' Μπόμπο), Κονατέ, Σόουζα (57' Ταβάρες), Ποκόρνι, Ταβάρες, Αμάνι (46' Μπένι)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ, Πνευμονίδης (63' Τζοβάρας), Ούρονεν (69' Κίνι), Μπάκου (69' Τσαντίλας), Μανσούρ, Τσούμπερ (81' Μπάτος), Μουτουσάμι (69' Καραμάνης)