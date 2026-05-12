Super League: Μια «ανάσα» από την παραμονή ο Αστέρας | Η βαθμολογία και τα σενάρια

Ο Αστέρας AKTOR βρίσκεται μία «ανάσα» από την εξασφάλιση της παραμονής στη Super League, την οποία μπορεί να «κλειδώσει» την ερχόμενη αγωνιστική των playouts.

Η 8η αγωνιστική των playouts της Super League έφερε σημαντικές εξελίξεις στη μάχη της παραμονής, με τον Αστέρα AKTOR να αποκτά ξεκάθαρο προβάδισμα μετά τη νίκη του με 1-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΛ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Παναιτωλικό, αποτέλεσμα που άφησε τους «βυσσινί» πίσω στη βαθμολογία και έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στους Αρκάδες.

Πλέον, ο Αστέρας AKTOR βρίσκεται στο +4 από την ΑΕΛ και στο +5 από τον Πανσερραϊκό, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των playouts, έχοντας τη δυνατότητα να «κλειδώσει» την παραμονή του από την επόμενη αγωνιστική.

Η ομάδα της Τρίπολης εξασφαλίζει μαθηματικά την παραμονή με νίκη απέναντι στην Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα παιχνίδια ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος και Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός.

Σε περίπτωση ισοπαλίας του Αστέρα AKTOR, τότε θα χρειαστεί να μην κερδίσει ο Πανσερραϊκός τον Παναιτωλικό. Ακόμη κι αν η ΑΕΛ πάρει τη νίκη, δεν θα μπορέσει να προσπεράσει τους Αρκάδες λόγω της ισοβαθμίας.

Η ομάδα της Τρίπολης μπορεί να παραμείνει στη Super League ακόμη και σε περίπτωση ήττας, εφόσον ηττηθούν ταυτόχρονα τόσο ο Πανσερραϊκός όσο και η ΑΕΛ ή αν ο Πανσερραϊκός χάσει και η ΑΕΛ δεν καταφέρει να κερδίσει.

Η βαθμολογία των playouts

  1. Ατρόμητος 43 (4-2-2)
  2. Κηφισιά 37 (2-4-2)
  3. Παναιτωλικός 35 (2-3-3)
  4. Αστέρας AKTOR 32 (4-3-1)
  5. Πανσερραϊκός 28 (3-2-3)
  6. ΑΕΛ 27 (0-3-5)

*Υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες ομάδες

Αναλυτικά τα σενάρια παραμονής του Αστέρα AKTOR:

  • Νίκη απέναντι στην Κηφισιά
  • Ισοπαλία και ταυτόχρονα απώλεια βαθμών του Πανσερραϊκού
  • Ήττα του Αστέρα AKTOR και ταυτόχρονα ήττα Πανσερραϊκού μαζί με ήττα ή ισοπαλία της ΑΕΛ

Οι τελευταίες δύο αγωνιστικές

9η αγωνιστική (Σάββατο 16 Μαΐου)

  • 19:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
  • 19:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος
  • 19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

10η αγωνιστική (Πέμπτη 21 Μαΐου)

  • 19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
  • 19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ
  • 19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR
