Επίσημη η «βόμβα» Ματσάρι στον Ηρακλή

Ο Ηρακλής προχώρησε σε μία κίνηση που προκαλεί αίσθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο έμπειρος Ιταλός προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση της διοίκησης και αναλαμβάνει να οδηγήσει τον Ηρακλή στη νέα εποχή του συλλόγου μετά την επιστροφή στη Stoiximan Super League.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!»