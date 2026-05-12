«Χωρίς αυξημένα μέτρα ασφαλείας η Βαλένθια για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό»

Η Βλένθια ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Euroleague, με την αναμέτρηση να διεξάγεται την Τετάρτη στις 22:00 στην Ισπανία.

Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες στον ισπανικό Τύπο σχετικά με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πληροφορίες του BasketNews αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στη λειτουργία του γηπέδου.

Κανονικά τα μέτρα ασφαλείας στη Βαλένθια

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι διαδικασίες εισόδου και οι έλεγχοι ασφαλείας θα παραμείνουν ακριβώς ίδιοι με εκείνους που εφαρμόστηκαν και στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς στην Ισπανία.

Τα ρεπορτάζ που ήθελαν τη Βαλένθια να ενισχύει την ασφάλεια λόγω πιθανής παρουσίας του Δημήτρη Γιανακόπουλου δεν επιβεβαιώνονται, καθώς ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δεν έχει δικαίωμα να βρεθεί στο γήπεδο.

