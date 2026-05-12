Μαρτίνεθ πριν το Game 5: «Φαβορί ο Παναθηναϊκός, μας έχει κερδίσει δύο φορές εδώ»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μίλησε για το καθοριστικό Game 5 της σειράς, Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR και χαρακτήρισε τους «πράσινους» φαβορί λόγω των δύο νικών τους στη Roig Arena.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ τοποθετήθηκε ενόψει της αναμέτρησης της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR για το Game 5 της σειράς (13/5, 22:00), με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρεται στις πιθανότητες πρόκρισης.

Ο προπονητής της Βαλένθια χαρακτήρισε το παιχνίδι ως απόλυτα ισορροπημένο, κάνοντας λόγο για μία σειρά που βρίσκεται στο 50-50. Στη συνέχεια, ωστόσο, σημείωσε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει προβάδισμα, εξαιτίας των δύο νικών που πέτυχε στα πρώτα παιχνίδια της σειράς στη Roig Arena.

Βαλένθια και Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) με φόντο την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ πριν το Βαλένθια - Παναθηναϊκός:

«Προετοιμαζόμαστε όπως για κάθε άλλο παιχνίδι, προσπαθώντας να διατηρήσουμε τις συνήθεις ρουτίνες μας και, όπως πάντα, να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο τακτικά και όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά. Μας νίκησαν και τις δύο φορές εδώ, και εμείς τους νικήσαμε και τις δύο φορές εκεί, και όπως επισημαίνετε, με πολύ μικρή διαφορά. Δεν είναι λογικό να πιστεύουμε ότι το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό.

Είναι λογικό ότι θα είναι και αυτό ένα πολύ κλειστό παιχνίδι και, όπως και τα πρώτα τέσσερα, θα κριθεί στο τέλος. Νομίζω ότι θα κριθεί από μικρές λεπτομέρειες: την τακτική, την προσωπικότητα των παικτών, εκείνη την μικρή δόση ακριβείας, την εύρεση έμπνευσης, λίγη τύχη…

Πρέπει να μείνουμε ψύχραιμοι, να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές που πιθανότατα θα έρθουν. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα κι έχει περιόδους υψηλής παραγωγικότητας.

Έχουν πολύ καλό σουτ από μακριά, πολλούς παίκτες ικανούς να παίξουν ένας εναντίον ενός, και έτσι θα υπάρξουν στιγμές που θα αντιμετωπίσεις πολλές δυσκολίες, και αυτό είναι όλο.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που θα προκύψουν. Σε αυτό το σημείο, με την ισορροπία που συζητάμε, είναι ένα παιχνίδι 50-50. Το πλεονέκτημα της έδρας σαφώς δεν είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε δει στη σειρά. Θα έλεγα μάλιστα ότι, αν κοιτάξουμε τη σειρά, αυτοί είναι οι φαβορί, επειδή είναι αυτοί που κατάφεραν να κερδίσουν δύο παιχνίδια εδώ.

Ελπίζουμε να βρούμε εκείνη τη σπίθα, εκείνη την έμπνευση σε εκείνη την χαμένη μπάλα, σε εκείνο το ριμπάουντ, που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όχι όμως στο τελευταίο λεπτό, αλλά από την αρχή του αγώνα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και ότι πρέπει να τις ξεπεράσουμε».

