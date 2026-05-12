Τόμπσον: «Το πιο σημαντικό παιχνίδι στο οποίο έχω συμμετάσχει ποτέ» - Η αναφορά στον Ναν

Ο Ντάριους Τόμπσον δεν έκρυψε τη σημασία που έχει για τον ίδιο το πέμπτο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό χαρακτηρίζοντάς το ως τη σημαντικότερη αναμέτρηση της επαγγελματικής του πορείας μέχρι σήμερα.

Ο έμπειρος γκαρντ υπογράμμισε πως άπαντες στη Βαλένθια αντιλαμβάνονται τι διακυβεύεται στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία της ομάδας να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Final Four της Euroleague.

Παράλληλα, τόνισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο για τη Βαλένθια θα είναι η διατήρηση της συγκέντρωσης και της ψυχραιμίας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ειδικά σε ένα τόσο απαιτητικό και πιεστικό περιβάλλον.

Ο Τόμπσον αναφέρθηκε επίσης στην αυτοπεποίθηση που υπήρχε στο εσωτερικό της ομάδας ακόμη και όταν η σειρά βρισκόταν στο 0-2, επισημαίνοντας πως οι παίκτες δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν στις δυνατότητές τους και στην ανατροπή της κατάστασης.

Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στον Κέντρικ Ναν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους στην Ευρώπη, λόγω της ικανότητάς του να δημιουργεί και να εκτελεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόμπσον

Στις δηλώσεις του ανέφερε αρχικά: «Σίγουρα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στο οποίο έχω συμμετάσχει ποτέ. Το να παίζεις έναν αγώνα που σε στέλνει στο Final Four είναι κάτι τεράστιο. Πρέπει να το δούμε σαν ακόμα ένα παιχνίδι. Να βγούμε στο παρκέ και να παίξουμε», είπε αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ.

Για την επιστροφή από το 0-2: «Όλη τη χρονιά ήμασταν ανταγωνιστικοί. Ακόμα κι όταν η σειρά έγινε 0-2, συνεχίσαμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Μπήκαμε στα αποδυτήρια και είπαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Πήγαμε στην Αθήνα και κάναμε ακριβώς αυτό. Τώρα, στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, θέλουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα».

Για την ισορροπία που υπάρχει στη σειρά: «Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα παιχνίδια που κερδίσαμε και σε εκείνα που χάσαμε. Ίσως ένα-δύο σουτ να μπουν ή μία-δύο άμυνες να αλλάξουν τα πάντα. Μπορεί να κάνεις ένα ή δύο λάθη και να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι. Προσπαθούμε να μειώσουμε αυτά τα λάθη και ελπίζουμε να βάλουμε τα σουτ μας».

Για τον περιορισμό του Ναν: «Είναι τεράστιο κομμάτι της σειράς. Όταν έχεις απέναντί σου ένα τέτοιο ταλέντο, προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς για να τον περιορίσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις εντελώς τέτοιους παίκτες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται το να σκοράρουν».

Για τη διαχείριση της πίεσης: «Το πιο σημαντικό τώρα είναι να ζήσουμε τη στιγμή. Να μην κάνουμε το παιχνίδι μεγαλύτερο απ’ όσο είναι. Να βγούμε στο παρκέ και να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά και σε όλη τη σειρά».

Για τον ρόλο του δίπλα στον Μοντέρο: «Τώρα όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος μας στα playoffs. Έχουμε συνηθίσει ο ένας τον άλλον και προσπαθούμε απλώς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα».