Παναθηναϊκός: Επιστρέφει η Αρίκα Κάρτερ με κοινοτικό διαβατήριο

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την Αμερικανίδα γκαρντ, Αρίκα Κάρτερ, η οποία επιστρέφει στο «τριφύλλι» μετά από τρία χρόνια με κοινοτικό διαβατήριο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις «πράσινες» να προχωρούν σε μία σημαντική κίνηση με την επιστροφή της Αρίκα Κάρτερ.

Η Αμερικανίδα γκαρντ γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον του συλλόγου, καθώς είχε φορέσει ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού πριν από τρία χρόνια, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά της. Μάλιστα, είχε συνδέσει το όνομά της με μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της ομάδας, αφού με το απίθανο τετράποντο που σημείωσε χάρισε στο «τριφύλλι» την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η μεγάλη διαφοροποίηση στη νέα της θητεία έχει να κάνει με το καθεστώς συμμετοχής της στο ρόστερ, καθώς πλέον διαθέτει διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν και θα λογίζεται ως κοινοτική. Πρόκειται για εξέλιξη που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό της ομάδας της Σελέν Ερντέμ αναφορικά με τις ξένες αθλήτριες.

Η Κάρτερ προέρχεται από τη Χιρόνα, όπου αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, έχοντας πλέον περισσότερο ρόλο οργανώτριας στο «1» και λιγότερο στο «2». Στον Παναθηναϊκό αναμένεται να αποτελέσει τη βασική επιλογή στην περιφέρεια και να πάρει στα χέρια της τη δημιουργία της ομάδας.

Την περσινή χρονιά συμμετείχε και στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 2,5 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ σε 22,6 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

