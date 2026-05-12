«Σκληρό» πόκερ εκατομμυρίων για Καρέτσα - Κάνει πίσω η Ντόρτμουντ

Η Μπορούσια Ντόρτμονυ συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς και πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές, έχοντας στρέψει πλέον την προσοχή της στον Κωνσταντίνο Καρέτα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την Γκενκ και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «sky sports», οι Βεστφαλοί παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Παρ’ όλα αυτά, το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση μιας πιθανής μεταγραφής παραμένει το υψηλό οικονομικό αντίτιμο που απαιτεί η Γκενκ.

Ο βελγικός σύλλογος κοστολογεί τον νεαρό άσο μεταξύ 40 και 45 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που η Ντόρτμουντ θεωρεί υπερβολικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ενδεικτικό της στάσης των Βέλγων είναι πως φέρονται να απέρριψαν πρόταση περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ από πορτογαλική ομάδα κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Παρά τη δυσκολία στις διαπραγματεύσεις, το ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας παραμένει υπαρκτό και έντονο. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ βλέπουν στον Καρέτσα έναν ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία ανάπτυξης νεαρών ταλέντων που επιχειρεί να εφαρμόσει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, με τον Όλε Μπλοκ να παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη στρατηγική.

Οι αριθμοί του Έλληνα διεθνή εξηγούν και τον μεγάλο ντόρο γύρω από το όνομά του. Παρότι μόλις 18 ετών, έχει ήδη καταγράψει 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, μοιράζοντας 15 ασίστ και σημειώνοντας δύο γκολ. Παράλληλα, θεωρείται πλέον βασικό και αναντικατάστατο κομμάτι της Γκενκ, με συμβόλαιο που έχει διάρκεια έως το 2029.

Η μάχη για την απόκτησή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν προβλέπεται. Εκτός από τη Ντόρτμουντ, στο παιχνίδι βρίσκεται και η Μπάγερν Μονάχου, ενώ αρκετοί ακόμη κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν στενά την πορεία του ταλαντούχου μέσου, ο οποίος ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και την ποδοσφαιρική του αντίληψη.