· Γκενκ · Μπορούσια Ντόρτμουντ

«Σκληρό» πόκερ εκατομμυρίων για Καρέτσα - Κάνει πίσω η Ντόρτμουντ

Όλα δείχνουν ότι η Ντόρτμουντ αφήνει την ακριβή περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα

«Σκληρό» πόκερ εκατομμυρίων για Καρέτσα - Κάνει πίσω η Ντόρτμουντ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπορούσια Ντόρτμονυ συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς και πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές, έχοντας στρέψει πλέον την προσοχή της στον Κωνσταντίνο Καρέτα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την Γκενκ και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «sky sports», οι Βεστφαλοί παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Παρ’ όλα αυτά, το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση μιας πιθανής μεταγραφής παραμένει το υψηλό οικονομικό αντίτιμο που απαιτεί η Γκενκ.

Ο βελγικός σύλλογος κοστολογεί τον νεαρό άσο μεταξύ 40 και 45 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που η Ντόρτμουντ θεωρεί υπερβολικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ενδεικτικό της στάσης των Βέλγων είναι πως φέρονται να απέρριψαν πρόταση περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ από πορτογαλική ομάδα κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Παρά τη δυσκολία στις διαπραγματεύσεις, το ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας παραμένει υπαρκτό και έντονο. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ βλέπουν στον Καρέτσα έναν ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία ανάπτυξης νεαρών ταλέντων που επιχειρεί να εφαρμόσει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, με τον Όλε Μπλοκ να παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη στρατηγική.

Οι αριθμοί του Έλληνα διεθνή εξηγούν και τον μεγάλο ντόρο γύρω από το όνομά του. Παρότι μόλις 18 ετών, έχει ήδη καταγράψει 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, μοιράζοντας 15 ασίστ και σημειώνοντας δύο γκολ. Παράλληλα, θεωρείται πλέον βασικό και αναντικατάστατο κομμάτι της Γκενκ, με συμβόλαιο που έχει διάρκεια έως το 2029.

Η μάχη για την απόκτησή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν προβλέπεται. Εκτός από τη Ντόρτμουντ, στο παιχνίδι βρίσκεται και η Μπάγερν Μονάχου, ενώ αρκετοί ακόμη κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν στενά την πορεία του ταλαντούχου μέσου, ο οποίος ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και την ποδοσφαιρική του αντίληψη.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μία… ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

16:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σκληρό» πόκερ εκατομμυρίων για Καρέτσα - Κάνει πίσω η Ντόρτμουντ

16:32 SUPER LEAGUE

Η παρακάμερα της ΑΕΚ τα έδειξε όλα: Η έκρηξη μετά το 1-1 στο Φάληρο και το πάρτι στην «Allwyn Arena»

16:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει η Αρίκα Κάρτερ με κοινοτικό διαβατήριο

16:26 MVP

ΣΑΕΚΑΚΜΗ: Η νέα γενιά της αθλητικής δημοσιογραφίας εκπαιδεύεται ήδη διαφορετικά

16:19 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ανέβασε την προσφορά για Μοντέρο»

16:09 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει το Final 4 ο Ταβάρες

15:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

H Αθήνα παίζει σε ρυθμούς NBA: Επιστρέφει το 3on3 Road to Glory της Novibet

15:51 EUROLEAGUE

Με μπλούζα Κέντρικ Ναν ο Γκραντ

15:45 GREEK BASKET LEAGUE

Μπουντούρης για την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ: «Αποχωρώ δίχως απογοήτευση»

15:38 EUROLEAGUE

Τέλος από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντάουτιν

15:32 EUROLEAGUE

Χωρίς Σλούκα στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας