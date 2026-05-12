ΣΑΕΚΑΚΜΗ: Η νέα γενιά της αθλητικής δημοσιογραφίας εκπαιδεύεται ήδη διαφορετικά

Σε μια εποχή που η αθλητική δημοσιογραφία αλλάζει με ταχύτητα μεγαλύτερη ακόμη κι από το ίδιο το παιχνίδι, η επαφή των νέων δημοσιογράφων με την πραγματική αγορά εργασίας δεν αποτελεί απλώς ένα bonus της εκπαίδευσης, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος του Συνεδρίου Αθλητικής Δημοσιογραφίας “Inside the Game”, που διοργάνωσε η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ στο κεντρικό campus της Αθήνας, φέρνοντας τους σπουδαστές πρόσωπο με πρόσωπο με τη σύγχρονη πραγματικότητα των sports media.

Το “Inside the Game” δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από το αθλητικό ρεπορτάζ, αντιθέτως, λειτούργησε ως μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, παρουσιάζοντας στους σπουδαστές όλα όσα καλείται σήμερα να γνωρίζει ένας σύγχρονος sports journalist. Από το digital storytelling και το podcasting μέχρι τα sports analytics, την παραγωγή live μεταδόσεων και τη δημιουργία περιεχομένου για πολλαπλές πλατφόρμες.

Τι είδαμε στο «Inside the Game»;

Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που πέρασε μέσα από το συνέδριο. Ότι η αθλητική δημοσιογραφία του 2026 δεν περιορίζεται πια σε ένα μικρόφωνο, μια τηλεοπτική σύνδεση ή ένα match report. Ο νέος δημοσιογράφος καλείται να είναι «πολυεργαλείο», όπως φρόντισε να τονίσει πολλές φορές η καλεσμένη στο πάνελ, Δώρα Παντέλη.

Το να γνωρίζει πώς λειτουργεί το digital περιβάλλον, να κατανοεί τη δύναμη των social media, να «διαβάζει» analytics, να αφηγείται ιστορίες με τρόπο που δημιουργεί engagement και να προσαρμόζεται στις νέες μορφές κατανάλωσης περιεχομένου.

Η παρουσία καταξιωμένων επαγγελματιών από τα κανάλια Novasports, όπως η Δώρα Παντέλη, ο Νικήτας Αυγουλής, ο Χρήστος Καούρης και ο Γιώργος Λιώρης, έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ακούσουν βιωματικές εμπειρίες από ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αθλητικής κάλυψης. Από τη διαχείριση μιας μεγάλης διοργάνωσης μέχρι τις απαιτήσεις της καθημερινής παραγωγής, οι σπουδαστές απέκτησαν εικόνα για το τι πραγματικά σημαίνει να εργάζεσαι σήμερα στον χώρο των sports media.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η συμμετοχή της ομάδας παραγωγής του επερχόμενου EuroLeague Final Four της Αθήνας, που παρουσίασε στους σπουδαστές το σύνθετο backstage μιας κορυφαίας διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης. Για τους νέους δημοσιογράφους, τέτοιες εικόνες λειτουργούν σαν ένα πραγματικό “inside look” σε έναν κλάδο που απαιτεί πλέον εξειδίκευση, τεχνική γνώση, ταχύτητα και συνεργασία.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο digital-first μοντέλο αθλητικής δημοσιογραφίας, εκεί όπου γνωστοί μας Betarades -Θοδωρής Ρίγανης και Αριστοτέλης Σαββίδης- ανέδειξαν πώς η αφήγηση, τα formats και το περιεχόμενο διαμορφώνονται πλέον με επίκεντρο τις ψηφιακές πλατφόρμες και το online κοινό, ενώ λίγο αργότερα το Luben μέσω της εκπομπής Χλατς Τάιμ παρουσίασε τη σημασία του σύγχρονου content creation, του consistency και του αυθεντικού ύφους στη δημιουργία κοινού και engagement.

Η ουσία όλων

Στο σήμερα το digital κομμάτι δεν είναι απλώς μια “έξτρα δεξιότητα” για τους νέους δημοσιογράφους, αλλά το μέλλον του επαγγέλματος. Η δυνατότητα να δημιουργείς περιεχόμενο που λειτουργεί σε video, social, podcasts και live platforms αποτελεί βασικό στοιχείο επιβίωσης σε ένα media περιβάλλον που εξελίσσεται καθημερινά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι αρκετοί από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στο συνέδριο, όπως οι Θάνος Σολούκος, Ηλίας Βλάχος και Αριστοτέλης Σαββίδης, είναι απόφοιτοι της Σχολής Δημοσιογραφίας της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Μια λεπτομέρεια που αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σύνδεση της σχολής με την πραγματική αγορά εργασίας και τη δυνατότητα των σπουδαστών να βλέπουν μπροστά τους ανθρώπους που ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία και κατάφεραν να χτίσουν τη δική τους πορεία στον χώρο.

Το “Inside the Game” επιβεβαίωσε τελικά ότι η σύγχρονη αθλητική δημοσιογραφία δεν αφορά μόνο το ρεπορτάζ, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο που συνδυάζει storytelling, παραγωγή, data, δημιουργικότητα και digital κουλτούρα. Και για τους νέους δημοσιογράφους, η επαφή με τους experts του χώρου και αυτές τις εμπειρίες ίσως αποδειχθεί το πιο σημαντικό μάθημα απ’ όλα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το συνέδριο εδώ: Inside the Game – Full Conference