H Αθήνα παίζει σε ρυθμούς NBA: Επιστρέφει το 3on3 Road to Glory της Novibet

Η Novibet, Official Betting Partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο, φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το “3on3 Road to Glory”, μετατρέποντας την Αθήνα στο απόλυτο μπασκετικό σημείο συνάντησης της άνοιξης και δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που συνδέει το street basketball με την αυθεντική ενέργεια του NBA.

Στις 16 και 17 Μαΐου, το ιστορικό Fokianos Sports Park, μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο NBA-inspired υπαίθριο basketball court της πόλης. Για δύο ημέρες, περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες θα συναντηθούν στον Φωκιανό, σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας τον ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του σύγχρονου street game.

Το “3on3 Road to Glory” επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, εξελίσσοντας την μπασκετική εμπειρία σε ένα πολυδιάστατο urban event. Δυνατές αναμετρήσεις, μουσική, δράσεις για το κοινό, διαδραστικά challenges και ξεχωριστά basketball showcases συνθέτουν το σκηνικό ενός διημέρου όπου το παιχνίδι βγαίνει από τα όρια του γηπέδου και γίνεται μέρος της πόλης.

Τη διοργάνωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο θρυλικός Naismith Basketball Hall of Famer, πρωταθλητής του NBA και 9 φορές ΝΒΑ All-Star, Gary Payton. Γνωστός ως “The Glove” για τις σπουδαίες αμυντικές του επιδόσεις, έρχεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τους αγώνες, να βρεθεί δίπλα στους φιλάθλους και να συμμετάσχει σε ξεχωριστές δράσεις κατά τη διάρκεια του event, μεταφέροντας μέρος της αυθεντικής NBA εμπειρίας στο ελληνικό κοινό.

Παράλληλα, το “3on3 Road to Glory” αποκτά φέτος και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, με τη διοργάνωση ενός φιλανθρωπικού 3on3 tournament την Κυριακή 17 Μαΐου στα courts του Φωκιανού, με τη συμμετοχή legends και εν ενεργεία αθλητών του μπάσκετ για καλό σκοπό. Στη δράση θα δώσει το «παρών» και ο Βασίλης Σπανούλης, ενισχύοντας με την παρουσία του το μήνυμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης μέσα από τον αθλητισμό.

Στο επίκεντρο του “3on3 Road to Glory” βρίσκεται και φέτος το Larry O’Brien Trophy, το αυθεντικό τρόπαιο του NBA, το οποίο επιστρέφει στην Ελλάδα αποκλειστικά για τη διοργάνωση. Παίκτες και φίλαθλοι θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να βρεθούν δίπλα στο πιο εμβληματικό σύμβολο του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς το φετινό event επεκτείνεται και πέρα από τα courts του Φωκιανού μέσα από ένα ξεχωριστό trophy tour σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το “3on3 Road to Glory” δεν είναι απλώς ένα τουρνουά - είναι το απόλυτο μπασκετικό γεγονός, σχεδιασμένο για όσους ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι.

Οι εγγραφές για το "3on3 Road to Glory" έχουν ήδη ανοίξει. Φτιάξε την ομάδα σου και μπες στη μεγαλύτερη NBA-inspired street basketball διοργάνωση της χρονιάς, απέναντι σε περισσότερες από 100 ομάδες και 400+ παίκτες.

