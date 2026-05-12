Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει το Final 4 ο Ταβάρες

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας, ωστόσο θα αγωνιστεί με μία σημαντική απουσία, αυτή του Έντι Ταβάρες, σύμφωνα με τη Marca. -Αμφίβολος και ο Λεν. 

Τεράστιο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του Final 4 της EuroLeague, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής MARCA, ο Έντι Ταβάρες δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο έμπειρος σέντερ αναμένεται να πάρει ιατρικά το «πράσινο φως» από το επιτελείο της Ρεάλ, ωστόσο η μεγάλη αποχή του από την αγωνιστική δράση σε συνδυασμό με τη σωματοδομή του δεν του επιτρέπουν να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας για τα κρίσιμα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Οι «μερένχες» πάντως δεν αντιμετωπίζουν μόνο το πρόβλημα με τον Ταβάρες, καθώς η MARCA σημειώνει ότι υπάρχουν ακόμη δύο σημαντικά ζητήματα στο εσωτερικό της ομάδας.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του Άλεξ Λεν θεωρείται αμφίβολη, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πόδι που αποκόμισε σε αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Ούσμαν Γκαρούμπα, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στο χέρι του.

Τα προβλήματα τραυματισμών έρχονται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες πριν από τη μάχη του Final 4, δημιουργώντας έντονο πονοκέφαλο στον Σέρτζιο Σκαριόλο και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

