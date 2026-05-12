Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet 1-1: Κλείδωσαν την παραμονή στο 95’ οι Αγρινιώτες

Η ΑΕΛ Novibet πήρε τους τρεις βα ια την 8η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League. Η πρώτη τελική του παιχνιδιού ήρθε στο ένατο λεπτό από την πλευρά γηπεδούχων. Ο Μπάλτζι πήρε την κεφαλιά και ο Βενετεκίδης μπλόκαρε σταθερά. Στη συνέχεια, ήταν σειρά των «βυσσινί» να γίνουν απειλητικοί. Ο Ατανάσοφ δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Κουτσερένκο ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε το μηδέν (21’).

Πολύ καλή στιγμή για τον Παναιτωλικό στο 30’. Ο Μπουχαλάκης απέφυγε έναν αντίπαλο και επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να σώζει την ομάδα του. Η ΑΕΛ άγγιξε το γκολ στο 42ο λεπτό. Ο Πασάς τροφοδότησε τον Τούπτα και ο Σλοβάκος επιθετικός δεν σημάδεψε εστία από πλεονεκτική θέση.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου οι Αγρινιώτες έγιναν και πάλι επικίνδυνοι, όταν ο Μαυρίας σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, όμως καμία δεν τις μετουσίωσε σε γκολ και έτσι το 0-0 παρέμεινε στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης.

Με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Παναιτωλικός πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Ο Μπουχαλάκης απείλησε ξανά στο 57’. Ο Ρόσα έστρωσε στον Έλληνα μέσο και εκείνος έκανε το σουτ με τη μπάλα να περνάει άουτ. Η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στο 58’. Ο Κουτσερένκο σταμάτησε την προβολή του Πασά, μετά από γύρισμα του Μασόν, η μπάλα κατέληξε στον Τούπτα, ο οποίος σούταρε και μετά από κόντρες έγινε το 1-0.

Στο 85’ ο Χαβιέ Αγκίρε πλάσαρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Όλαφσον απομάκρυνε σωτήρια για τους «βυσσινί». Ο Σατσιάς γέμισε από τα δεξιά, ο Γκαρσία πήρε την κεφαλιά και μετά από λανθασμένη έξοδο του Βενετεκίδη, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Αγρινιώτες με αυτή την ισοπαλία εξασφάλησαν την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ η ΑΕΛ βρίσκεται με το ένα πόδι στη Super League 2.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (68’ Σατσιάς), Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (79’ Αγκίρε), Ματσάν, Ρόσα (79’ Άλεκσιτς), Λομπάτο (68’ Σμυρλής), Μπάτζι (68’ Γκαρσία).

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν (78’ Φερίγκρα), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (46’ Όλαφσον), Ατανάσοφ, Πασάς (63’ Γκαράτε), Σαγάλ (78’ Χατζηστραβός), Τούπτα (90+4’ Ηλιάδης).