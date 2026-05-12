· Μέμφις Γκρίζλις

Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο Μπράντον Κλαρκ των Γκρίζλις σε ηλικία 29 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε το NBA, λόγω του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις, σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Στο πένθος βυθίστηκε το NBA μετά την είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ σε ηλικία μόλις 29 ετών, με τον φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις να φεύγει ξαφνικά από τη ζωή προκαλώντας σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, ενώ η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από περιστατικά που είχαν φέρει το όνομά του στην επικαιρότητα και αφορούσαν σύλληψή του στο Άρκανσο για διάφορες παραβάσεις.

Ο Κλαρκ είχε επιλεγεί στο Νο21 του NBA Draft το 2019 και αγωνίστηκε σε όλη την επαγγελματική του καριέρα στους Μέμφις Γκρίζλις. Το 2022 υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα, συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη διάρκεια της παρουσίας του στο NBA κατέγραψε 309 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 10.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας μία σταθερή λύση για τη γραμμή ψηλών της ομάδας του.

Τα τελευταία χρόνια η καριέρα του επηρεάστηκε σημαντικά από συνεχόμενους τραυματισμούς, καθώς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα, ενώ αντιμετώπισε και προβλήματα σε γόνατο και γάμπα που τον κράτησαν για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης.

