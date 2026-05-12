Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0: Τρίποντο «χρυσάφι» με «υπογραφή» Μακέντα στο ντέρμπι παραμονής!

Ο Αστέρας AKTOR εκμεταλλεύτηκε ξανά την έδρα του και πανηγύρισε ακόμη μία σημαντική νίκη.

Η ομάδα της Αρκαδίας έφτασε στο τέταρτο εντός έδρας τρίποντο σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη διαδικασία των playouts και πλέον βρίσκεται στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της παραμονής.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Αστέρας απείλησε πρώτη φορά στο 15ο λεπτό, όταν ο Κετού τροφοδότησε τον Μακέντα, όμως ο Ιταλός επιθετικός δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση απέναντι στον Τιναλίνι.

Τρία λεπτά αργότερα ο Πανσερραϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Αμεονγκά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα κι από παρέμβαση του VAR, για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Αλάγκμπε.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους στο 33’, όταν μετά από εξαιρετική ενέργεια και σέντρα του Λύρατζη, ο Ριέρα αστόχησε από πλεονεκτική θέση μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο Αστέρας συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας τελικά το γκολ στο 59’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Μακέντα πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 81’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Παπαδόπουλος νίκησε τον Δοϊρανλή σε τετ-α-τετ, κρατώντας το προβάδισμα για τους γηπεδούχους.

Στο φινάλε υπήρξε ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τον διαιτητή να αποβάλλει τους Μούμο και Κάλινιν λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 35’ Μακέντα, 52’ Άλχο, 62’ Δεληγιαννίδης, 77’ Καλτσάς - 57’ Γκελασβίλι, 62’ Ίβαν, 72’ Τιναλίνι

Αποβολές: 90'+9' Μούμο (απευθείας αποβολή) - 18’ Ομεονγκά (απευθείας αποβολή), 90'+9' Κάλινιν (απευθείας αποβολή)

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (46’ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Αλμύρας, Γκονζάλεθ (90+1’ Μούμο), Άλχο, Μπαρτόλο (84’ Λάσκαρης), Κετού (90'+6' Σιμόνι), Μακέντα (90'+6' Τζανδάρης).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βόλνεϊ, Κάλινιν, Τσαούσης (90'+2' Λιάσος), Σαλάμ (90'+2' Ρουμιάντεβ), Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (83’ Καρέλης), Ιβάν (83’ Τεσέιρα).