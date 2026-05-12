Παντελίδης: «Έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας» - Όσα είπε ενόψει του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ο Παύλος Παντελίδης παραχώρησε δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Playoffs της Super League.

Ο Έλληνας εξτρέμ στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα να ολοκληρώσει θετικά τη σεζόν, σημειώνοντας ωστόσο πως ο Παναθηναϊκός έχει αδικήσει τον εαυτό του με την απόδοσή του μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι η παρουσία του σε έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός, επισημαίνοντας όμως ότι είναι σημαντικό οι παίκτες να βρίσκουν και προσωπικά κίνητρα.

Αναφερόμενος στον ρόλο του, ο Παντελίδης είπε ότι τον βοήθησε το σχήμα με την τετράδα στην επίθεση, ωστόσο σημείωσε πως του έλειψε ο αγωνιστικός ρυθμός λόγω περιορισμένου χρόνου συμμετοχής.

Τέλος, έθεσε ως στόχο για τη νέα σεζόν την εξασφάλιση της παρουσίας του Παναθηναϊκού στο League Stage του Conference League.

Οι δηλώσεις του Παύλου Παντελίδη στην CosmoteTV

Κάνατε καλή προσπάθεια κόντρα στην ΑΕΚ αλλά δεν τα καταφέρατε. Έχετε άλλα δύο ντέρμπι και η αλήθεια είναι πως δεν έχετε ξεκινήσει καλά αυτή τη διαδικασία των playoffs όσον αφορά τα αποτελέσματα αλλά και την παραγωγικότητα σας στην επίθεση. Τι θεωρείς πως πρέπει να κάνετε καλύτερα στα δύο ματς που απομένουν;

«Σίγουρα δεν έχουμε κάνει αυτό που περιμέναμε στα playoffs μέχρι τώρα. Έχουμε πάρει δύο ισοπαλίες και έχουμε σκοράρει μόλις ένα γκολ. Πρέπει να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό γιατί τον έχουμε αδικήσει και θα παλέψουμε στα επόμενα δύο ματς να πάρουμε ότι περισσότερο μπορούμε».

Είναι δύσκολο για μια ομάδα να παίζει δίχως ουσιαστικό κίνητρο σ’ αυτά τα παιχνίδια. Ποιο είναι λοιπόν το δικό σας κίνητρο, για ν’ αγωνιστείτε και για να ολοκληρώσετε από την άποψη της διάθεσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν;

«Καταρχάς το κίνητρο είναι ότι παίζουμε σ’ αυτή την ομάδα. Βρισκόμαστε σ’ αυτό το σύλλογο και πρέπει να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω πως ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να βρίσκει κίνητρο και πέρα από την ομάδα, αγωνίζεται και για τον εαυτό του. Είμαστε σε μια ομάδα αλλά είμαστε ποδοσφαιριστές και έχουμε εγωισμό».

Ποτέ δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και ν’ αγωνιστεί σ’ ένα ντέρμπι ενώ δεν έχει ρυθμό. Αυτό συνέβη με σένα την περασμένη Κυριακή, αν και αυτό μάλλον δεν φάνηκε στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν, για έναν ποδοσφαιριστή και αν σε βοήθησε το γεγονός πως σ’ αυτό το ματς παίξατε με διαφορετικό σχηματισμό.

«Σίγουρα αν έχεις να παίξει καιρό και μπαίνεις ξαφνικά στο γήπεδο σ’ ένα τέτοιο παιχνίδι και σ’ ένα τέτοιο ρυθμό, είναι πολύ δύσκολο. Το κατάλαβα κι εγώ μέσα στον αγώνα. Σίγουρα το γεγονός πως παίξαμε με τετράδα στην άμυνα, εμένα που είμαι ένας καθαρός εξτρέμ με βόλεψε. Έχω περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μου και περισσότερο χώρο μπροστά μου, αλλά ο ρυθμός είναι το παν για έναν ποδοσφαιριστή και η αλήθεια είναι πως το ένιωσα και φάνηκε πως μου έλειπαν παιχνίδια».

Θεωρείς πως αν η ομάδα ολοκληρώσει καλά, έχοντας θετική εικόνα τη σεζόν αυτό θα τη βοηθήσει για την επόμενη; Στην προετοιμασία και στη δύσκολη συνθήκη που έχετε μπροστά σας όσον αφορά τις τρεις προκρίσεις που πρέπει να κάνετε για να βρεθείτε στη league phase του Conference League;

«Σκοπός μας είναι να τελειώσουμε τη σεζόν με έναν σωστό τρόπο. Δηλαδή να μην χάσουμε και τα επόμενα δύο ματς, να παλέψουμε για ότι περισσότερο μπορούμε και να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα δεν αξίζει να βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση. Πρέπει να προκριθούμε στην Ευρώπη που θα είναι και ο πρώτος στόχος μας χρονικά και στη συνέχεια η ομάδα ν’ αποδώσει πολύ καλύτερα στο πρωτάθλημα».