ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Να τοι, να τοι οι Πρωταθλητές» κι αποθέωση για τους «κιτρινόμαυρους» στη Θεσσαλονίκη

Οι φίλοι της ΑΕΚ υποδέχθηκαν στην αποστολή της «Ένωσης» στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη κι αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

Η ΑΕΚ βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (12/05) στη Θεσσαλονίκη, όπου την Τετάρτη (13/05) θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Δεκάδες φίλοι της ΑΕΚ περίμεναν την αποστολή στο ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει κι αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του για την κατάκτηση του τίτλου, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Το γνωστό «Να τοι, να τοι οι Πρωταθλητές», ήταν το σύνθημα που κυριαρχούσε, με τους φίλους του «Δικεφάλου» να αποθεώνουν έναν προς έναν τους παίκτες. Σύνθημα στα χείλη τους έγινε φυσικά κι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση.

