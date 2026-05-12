Αταμάν: «Θα κάνουμε τα πάντα για την πρόκριση -Εμπιστεύομαι τους διαιτητές»

Ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Βαλένθια, μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση και εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους παίκτες του, αλλά και στους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού:

Για το Game 5: «Και οι δυο ομάδες γνωρίζουν πολύ καλά η μία την άλλη. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξε στο γήπεδό μας. Δείξαμε και εμείς την ποιότητα και την εμπειρία μας στα δύο πρώτα ματς. Τώρα είναι το πέμπτο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε υτο καλύτερό μας παιχνίδι. Εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Έχουμε τους καλύτερους παίκτες. Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και να προκριθούμε στο Final-4.

Στα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε ήταν τελείως διαφορετικά. Στο πρώτο παίξαμε καταπληκτική άμυνα. Μπορεί αν κερδίσαμε ένα πόντο αλλά το ελέγχαμε. Στο δεύτερο παίξαμε καταπληκτική επίθεση. Ειδικά ο Χέιζ. Και εκεί όμως κερδίσαμε δύσκολα. Στα επόμενα δύο ματς δεν καταφέραμε να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς και πήραν το πλεονέκτημα. Στην επανάληψη προσπαθήσαμε να κάνουμε την ανατροπή αλλά δεν τα καταφέραμε. Θέλουμε να επιβάλουμε τη στρατηγική μας. Το κάναμε μόνο στο πρώτο ματς».

Για τους διαιτητές: «Πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχει συμβεί. Τώρα είδα ότι έχουμε τρεις μεγάλους διαιτητές. Πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους της σεζόν. Είναι λογικό να τους επιλέξει η Ευρωλίγκα. Δε θέλουμε κάτι υπέρ μας. Θέλουμε ένα δίκαιο παιχνίδι, έτσι ώστε η καλύτερη ομάδα να κερδίσει το ματς. Εμπιστεύομαι και τους τρεις διαιτητές γιατί φέτος ήταν εξαιρετικοί. Ακόμα και στα ματς που κερδίσαμε, αλλά και σε αυτά που χάσαμε. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Αν χάσουμε, ή αν κερδίσουμε δε θα είχε νόημα η κουβέντα για τους διαιτητές. Είμαι σίγουρος ότι όπως και οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν να παίξουν το καλύτερο δυνατό».

Για τη συμβουλή στους παίκτες του: «Θέλω να δω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μην επηρεαστούν από τίποτα. Ούτε από την ατμόσφαιρα, ούτε από το γήπεδο. Η Βαλένθια μπορεί να μην έχει εμπειρία, αλλά έχει χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που μας στήριξε στο γήπεδό μας και ήταν εξαιρετικός. Είμαστε Παναθηναϊκός, είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε αλλά πρέπει αν αναγνωρίζουμε τις ήττες μας».