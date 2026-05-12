Μπαρτσελόνα: Αποσύρεται στο τέλος της σεζόν ο Βέσελι

Τέλος σε μία πλούσια καριέρα θα βάλει στο τέλος της σεζόν ο Γιαν Βέσελι, με τον παίκτη της Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει την απόσυρσή του από τα παρκέ.

Ο Τσέχος που έχει κάνει πέρασμα και από το NBA αποφάσισε να… κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Ο Βέσελι ξεκίνησε το μπασκετικό του ταξίδι στην Τσεχία με την Πρίμπορ και την BK Σνέικς Οστράβα, πριν μετακομίσει στη Σλοβενία το 2007 για να ενταχθεί στην Γκέοπλιν Σλόβαν. Έπειτα υπέγραψε στην Παρτίζαν το 2008 με τον Τσέχο να αρχίζει να δείχνει τα πρώτα του διαπιστευτήρια στην Ευρώπη και την σεζόν 2009-10 βοήθησε τα μέγιστα στην Σερβική ομάδα για να προκριθεί στο Final-4, εκεί όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Στην συνέχεια έγινε ντραφτ στο ΝΒΑ από τους Ουίζαρντς, έπειτα μετακόμισε στο Ντένβερ για να φορέσει την φανέλα των Νάγκετς πριν επιστρέψει το 2014 στην Ευρώπη για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε. Στην Πόλη κάθισε οκτώ χρόνια κατακτώντας και την Euroleague το 2017 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στον τελικό, ενώ το 2018-19 αναδείχθηκε MVP της Euroleague.

Έχει αγωνιστεί σε 414 αγώνες της EuroLeague και αυτή τη στιγμή κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών για τα εύστοχα δίποντα με 1.701, ενώ κατατάσσεται επίσης τέταρτος όλων των εποχών στο PIR με 5.481, έκτος σε πόντους με 4.359, τρίτος σε ριμπάουντ με 1.906 και τρίτος σε κλεψίματα με 403.

Αναλυτικά το μήνυμα του Βέσελι:

«Μετά από πολλά αξέχαστα χρόνια, ήρθε η ώρα να κλείσω το κεφάλαιο του ταξιδιού μου στο μπάσκετ.

Από το Βελιγράδι στην Κωνσταντινούπολη και στη Βαρκελώνη, είχα το προνόμιο να δω αμέτρητες μάχες, εξαιρετικούς συμπαίκτες, προπονητές, τους πιο πιστούς οπαδούς, πολλές νίκες και δύσκολες ήττες, έναν ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων και μια συλλογή αναμνήσεων που θα μείνουν για πάντα μαζί μου.

Έδωσα ό,τι είχα σε αυτό το παιχνίδι και αυτό μου έδωσε ακόμα περισσότερα σε αντάλλαγμα. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια.

Έχουμε ακόμα 2 μήνες να αγωνιστούμε στην ACB League και η απόλυτη εστίασή μου παραμένει εκεί μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Και από τον Σεπτέμβριο, τα λέμε από τις κερκίδες!».