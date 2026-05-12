Παναθηναϊκός: Προβληματισμός στη Βαλένθια για τους διαιτητές του Game 5

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαλένθια έχει προκληθεί έντονη συζήτηση για την τριάδα των διαιτητών που όρισε η EuroLeague για το Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, με την ιστοσελίδα superdeporte.es να κάνει λόγο για «συναγερμό» στις τάξεις των Ισπανών.

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει δύο από τους τρεις διαιτητές, τους Γιαβόρ και Νέντοβιτς, ως «αμφιλεγόμενες επιλογές», υποστηρίζοντας πως ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για τον ορισμό τους στη συγκεκριμένη σειρά αγώνων. Παράλληλα, εκφράζεται απορία για το γεγονός ότι οι ίδιοι διαιτητές επιλέγονται ξανά σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

Οι Ισπανοί στέκονται κυρίως σε φάσεις του πρώτου αγώνα, κάνοντας αναφορά σε λανθασμένες αποφάσεις και ειδικά στην τελευταία επίθεση του ματς, ενώ σχολιάζουν και τα όσα συνέβησαν στον τρίτο αγώνα με τις αποβολές των προπονητών, αφήνοντας αιχμές πως η απόφαση θα έπρεπε να είχε διαφορετική κατάληξη.

«Η Euroleague θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί καλύτερα την επιλογή της διαιτησίας για έναν τόσο απαιτητικό και καθοριστικό αγώνα για τη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό μέσο στο φινάλε του άρθρου του.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν γίνεται καμία αναφορά στις έντονες διαμαρτυρίες που υπάρχουν και από την πλευρά του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία των προηγούμενων αναμετρήσεων, ούτε στο βίντεο με επίμαχες φάσεις που φέρεται να απέστειλε η ελληνική ομάδα προς τη διοργανώτρια αρχή.