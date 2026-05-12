Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ενόψει Game 5 ο Κι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει αύριο (13/05) την Βαλένθια στο Game 5 των playoffs της EuroLeague. Ο Μπράξτον Κι προπονήθηκε με προστατευτική μάσκα και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Μπράξτον Κι υπέστη κάταγμα στη μύτη στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, ωστόσο σήμερα (12/05) προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να είναι διαθέσιμος στον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, όπου θα κριθεί και το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4.

Ο 29χρονος φόργουορντ στα playoffs μετράει 9,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:14 συμμετοχής στα τέσσερα πρώτα ματς.

