Μουντιάλ: Χωρίς προπονητή το Κουρασάο ένα μήνα πριν την έναρξη

Λίγο πριν από την ιστορική συμμετοχή του στο Μουντιάλ του 2026, το Κουρασάο βρίσκεται σε αναταραχή, καθώς ο Φρεντ Ρούτεν παραιτήθηκε από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Ολλανδός προπονητής αποχωρεί μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αφήνοντας την Εθνική ομάδα σε κρίσιμο σημείο, λίγο πριν από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το Κουρασάο είχε γράψει ιστορία με την παρθενική του πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ, πραγματοποιώντας ένα ποδοσφαιρικό «θαύμα». Με πληθυσμό περίπου 155 χιλιάδων κατοίκων, έγινε η μικρότερη πληθυσμιακά χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Ισλανδίας, η οποία αριθμεί περίπου 300 χιλιάδες κατοίκους.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Παρ΄όλο που ο Ρούτεν δεν ήταν το θέμα των συζητήσεων, επέλεξε να παραιτηθεί για να προστατεύσει την σταθερότητα και τις υγιείς επαγγελματικές σχέσεις εντός της ομάδας και του προσωπικού».

Τα λόγια του Ρούτεν:

«Δεν πρέπει να υπάρχει κλίμα που να βλάπτει τις υγιείς επαγγελματικές σχέσεις εντός της ομάδας ή του προσωπικού. Γι’ αυτό η παραίτηση είναι η σωστή απόφαση. Ο χρόνος πιέζει και το Κουρασάο πρέπει να προχωρήσει. Λυπάμαι για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά εύχομαι σε όλους τα καλύτερα».