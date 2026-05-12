ΟΦΗ: Χωρίς Χατζηθεοδωρίδη κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό (13/5, 17:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ηλία Χατζηθεοδωρίδη (ενοχλήσεις στη μέση), Μπόρχα Γκονθάλεθ και Γιάννη Χριστόπουλου.

Παράλληλα έμειναν εκτός οι Βούκοτιτς, Κοντεκάς, Καλαφάτης και Χνάρης.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Ισέκα.