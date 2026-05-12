Παναθηναϊκός: Με πολλές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό

Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Ολυμπιακό (13/5, 19:30) στο Φάληρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αρκετούς… πονοκεφάλους ενόψει της αναμέτρησης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κάτρη, Σάντσες, Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.