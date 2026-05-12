«Ενδιαφέρον Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για Λιβάι Γκαρσία»

Τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, εξετάζουν οι δύο «αιώνιοι», όπως αναφέρει το Transferfeed. Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έφυγε από την Ένωση για τη Σπαρτάκ Μόσχας τον Φλεβάρη του 2025 και το συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο του 2028.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Ο Λιβάι Γκαρσία έχει συνδεθεί τις τελευταίες 24 ώρες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και οι δυο ομάδες ψάχνουν παίκτη στη θέση του για ποδοσφαιρικούς, αλλά και επικοινωνιακούς λόγους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Σπαρτάκ Μόσχας είναι πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησής του το καλοκαίρι αν έρθει μια ικανοποιητική πρόταση.

Ο Γκαρσία μετακινήθηκε στη Σπαρτάκ τον Φλεβάρη του 2025 και το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2028. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε προτάσεις γι’ αυτόν. Η άφιξη νέου προπονητή έχει περιπλέξει το status του Γκαρσία στην ομάδα και οι εμφανίσεις του δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες, κάτι που κάνει πιθανό τον δανεισμό ή την πώλησή του.

Ο Γκαρσία έχει 54 συμμετοχές και 12 γκολ με την εθνική της χώρας του. Φημολογείται ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, είναι στα 7,5 εκατ. ευρώ. Η Σπαρτάκ πλήρωσε 18,7 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ τον Φλεβάρη του 2025. Τον Γενάρη του 2026 είχε επίσης γραφτεί ότι η Σπαρτάκ θα ήταν θετική στον δανεισμό του, αν ο ενδιαφερόμενο κάλυπτε τα 2,5 εκατ. ευρώ των ετήσιων αποδοχών του».