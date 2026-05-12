Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν δέχονται το αίτημα Δημήτρη Γιαννακόπουλου οι «νυχτερίδες»

Η Βαλένθια απέρριψε το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για παρουσία στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR. 

Το τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό AKTOR συνεχίζεται, με την ισπανική ομάδα να φέρεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca», η Βαλένθια απέρριψε το αίτημα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να βρεθεί στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αναφέρει μετά το Game 4 στο «T-Center»:

«Ελπίζω η Βαλένθια τώρα να καταθέσει αίτημα ώστε να έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το Game 5, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δυο μας θα είναι η 4η ομάδα του Final Four στην Αθήνα… Θα ήθελα επίσης να πιστεύω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχόταν. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνούσαν ομόφωνα».

Όπως σημειώνεται στο ισπανικό δημοσίευμα, ο Γιαννακόπουλος θεωρείται πλέον «persona non grata» από τη Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να επιθυμεί να διατηρήσει το ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη σειρά και ιδιαίτερα στα παιχνίδια που διεξήχθησαν στη «Roig Arena».

Υπενθυμίζεται πως στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς είχαν σημειωθεί εντάσεις, με ανθρώπους της ασφάλειας της Βαλένθια να απομακρύνουν από το γήπεδο τον General Manager Δημήτρη Κοντό και τον team manager Γιώργο Γκοτζογιάννη, ενώ στη συνέχεια είχε κληθεί η αστυνομία μετά από αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους διαιτητές.

Παράλληλα, η EuroLeague επέβαλε στον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ ποινή απαγόρευσης εισόδου τριών αγωνιστικών, την ώρα που συνεχίζονται οι αντιδράσεις γύρω από τη διαχείριση των γεγονότων της σειράς.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τη «Marca», στη «Roig Arena» θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στους χώρους των VIP όσο και στα αποδυτήρια, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο γήπεδο.

