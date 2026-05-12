Παναθηναϊκός: Επιμένουν στην Ουκρανία για Ρεμπρόφ παρά την «πράσινη» διάψευση
Στην Ουκρανία επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στον Σεργκέι Ρεμπρόφ. Οι «πράσινοι» είχαν διαψεύσει κατηγορηματικά τα σενάρια για τον Ουκρανό προπονητή.
Δημοσίευμα από την Ουκρανία ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.
Η «πράσινη» ΠΑΕ έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τα σενάρια για τον Ουκρανό προπονητή αλλά από την πατρίδα του επιμένουν, καθώς ο δημοσιογράφος Βίκτορ Βάτσκο υποστηρίζει ότι ο 51χρονος, έχει στα χέρια του πρόταση από τον Παναθηναϊκό και δύο ομάδες από τη Μέση Ανατολή.
Όσα ανέφερε ο Βάτσκο:
«Ο Ρεμπρόφ έχει στα χέρια του τρεις πολύ καλές προτάσεις: τον θέλει πολύ ο Παναθηναϊκός, αυτή η υπόθεση παραμένει ενεργή, και επίσης υπάρχουν δύο σύλλογοι από τη Μέση Ανατολή».