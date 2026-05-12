Ο Σέρχιο Ράμος πιο κοντά από ποτέ στην αγορά της Σεβίλλης

Ο άλλοτε παίκτης της Σεβίλλης βρίσκεται μία… ανάσα από την απόκτηση της ομάδας.

Ο Σέρχιο Ράμος φαίνεται πως ετοιμάζεται να συνδεθεί ξανά με τη Σεβίλλη, αυτή τη φορά όμως από διαφορετικό πόστο και όχι εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Ισπανίας και προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εμπλακεί διοικητικά, συμμετέχοντας σε επενδυτικό σχήμα που επιδιώκει την απόκτηση της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν έντονα στην Ισπανία, αλλά και όσα μεταδίδει ο δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, ο πολύπειρος αμυντικός είχε πρόσφατα σημαντικές επαφές με βασικούς μετόχους της συλλόγου, προκειμένου να συζητηθούν οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας.

Παρότι ο σύλλογος βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, δίνοντας μάχη για την παραμονή του στη La Liga, το κλίμα στις διαπραγματεύσεις φέρεται να είναι ιδιαίτερα θετικό, με όλες τις πλευρές να δείχνουν πρόθεση για συνεργασία.

Στο πλευρό του Ράμος βρίσκονται στενοί συνεργάτες αλλά και μέλη της οικογένειάς του, που συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις. Οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στον Μάιο, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός για το αν η ιστορική επιστροφή του στη Σεβίλλη θα πάρει τελικά επίσημη μορφή.

