Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League και η θέση του Ολυμπιακού

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του και πλέον… στρέφει την προσοχή του στα προκριματικά του Europa League.

Το Football Meets Data με βάση την τωρινή εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων έκανε μία εκτίμηση για τις 24 ομάδες που θα βρεθούν στα playoffs της δεύτερης τη τάξει διοργάνωση.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση και αυτόματα έφτασε σε μία τεράστια επιτυχία.

Με βάση τη σημερινή επικαιροποιημένη ανάλυση του Football Meets Data, ο αριθμός των 24 ομάδων που έχουν προβάδισμα συμμετοχής στα playoffs του Europa League περιλαμβάνει επίσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση της Stoiximan Super League.

Έτσι θα συμπληρωθεί η 24άδα των playoffs

Πέρα από τον ΟΦΗ και τη Λίλεστρομ, οι υπόλοιπες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από τους κυπελλούχους Βελγίου (Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ ή Άντερλεχτ), Τουρκίας (Γκετσλερμπιρλιγκί ή Τραμπζονσπόρ) και Τσεχίας (Γιάμπλονετς ή Καρβινά), από 13 νικητές του 3ου προκριματικού γύρου, καθώς και από έξι ομάδες που θα αποκλειστούν από την ίδια φάση του Champions League, από το μονοπάτι των πρωταθλητών.