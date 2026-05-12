NBA The Run: Το παιχνίδι που φέρνει ξανά το vibe του FIFA Street

Ξέρεις ότι ένα παιχνίδι μπάσκετ έχει potential να γίνει εμμονή όταν η πρώτη σκέψη που σου έρχεται βλέποντας το trailer είναι η εξής: «Αυτό θυμίζει τις εποχές που λιώναμε στο FIFA Street».

Και κάπως έτσι έσκασε το NBA The Run, το νέο arcade μπασκετικό project της Play by Play Studios, που δείχνει αποφασισμένο να φέρει ξανά τη street κουλτούρα στο gaming. Με τη μόνη διαφορά ότι αντί για τακουνάκια και elastico, θα μοιράζει crossovers, ankle breakers και poster dunks.

Το πρώτο gameplay trailer μόλις κυκλοφόρησε και, ναι, το vibe είναι ξεκάθαρο: λιγότερο simulation, περισσότερο “πάμε να ιδρώσουμε το χειριστήριο με την παρέα”. Η λογική του παιχνιδιού βασίζεται σε γρήγορα 3v3 matches, έντονο arcade ρυθμό και flashy μπασκετικό θέαμα, σε courts που μοιάζουν βγαλμένα από το όνειρο κάθε hoop addict.

Η ίδια η εταιρεία το περιγράφει σαν μια παγκόσμια μπασκετική street εμπειρία: «Πάρε το αγαπημένο σου NBA αστέρι και παίξε σε εμβληματικά γήπεδα σε όλο τον κόσμο». Κι αν το trailer λέει την αλήθεια, τότε το NBA The Run μοιάζει να πατάει ακριβώς πάνω σε εκείνη τη χρυσή συνταγή που έκανε τα arcade sports games τόσο εθιστικά στα 00s. Fast gameplay, υπερβολή, στιλ και εκείνο το “one more match” feeling που καταλήγει πάντα σε ξενύχτι.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι το παιχνίδι δεν φαίνεται να κυνηγά το ultra-realistic simulation μονοπάτι του modern sports gaming. Αντίθετα, αγκαλιάζει πλήρως τη street μπασκετική κουλτούρα: ένταση, swagger, γρήγορες κατοχές και highlights που φωνάζουν social media clip material.

Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα υπάρχει offline co-op, δηλαδή το ιερό couch gaming με φίλους και trash talking στο ίδιο δωμάτιο, αλλά αυτό είναι κάτι που πιθανότατα θα μάθουμε όσο πλησιάζει η κυκλοφορία.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το NBA The Run δείχνει να στοχεύει κατευθείαν σε όσους μεγάλωσαν με arcade sports games και ψάχνουν ξανά εκείνη τη χαοτική, fun εμπειρία που τα σημερινά hyper-realistic παιχνίδια συχνά ξεχνούν.

Το NBA The Run αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούνιο για PC, PlayStation 5 και Xbox Series X|S, ενώ χτίζεται πάνω στην Unreal Engine 5, κάτι που σημαίνει ότι, εκτός από street attitude, θα έχουμε και αρκετά εντυπωσιακά visuals.