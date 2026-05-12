Μήνυμα ελήφθη: Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους

Όχι ότι δεν το περιμέναμε, όχι ότι προκάλεσε την οποιαδήποτε έκπληξη. Για μία ακόαμ φορά είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει μια υπέρβαση κόντρα σε όλους και σε όλα.

Η Euroleague χωρίς να υπολογίζει το παραμικρό, χωρίς να δείχνει την παραμικρή ενσυναίσθηση όρισε τα... βαριά της χαρτιά στο αυριανό Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία προκαλώντας την ομάδα και τον κόσμο του "τριφυλλιού".

Μετά τα όσα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της σεριάς, μετά το... χειρουργείο του Game 4 και την αποστολή βίντεο και επιστολής στη Euroleague από πλευράς Παναθηναϊκού η διοργανώτρια Αρχή όρισε τους Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς στον τελικό των... τελικών, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις αλλά και το τι μπορεί να προκαλέσουν οι τρεις αυτοί διαιτητές.

Ορισμός που δείχνει τον ξεκάθαρο στόχο της Euroleague και στο Game 5 της σειράς, με τον Ντάνιελ Ιερεθουέλο να ρίχνει στη «μάχη» για τρίτη φορά στα πλέι οφ το δίδυμο Γιαβόρ-Νέντοβιτς σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.