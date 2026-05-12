Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς Ποντένσε στο ντέρμπι - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

Οριστικά απών από το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός θα είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός των «ερυθρόλευκων» είχε αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς της Κυριακής (10/05) με τον ΠΑΟΚ και υπήρχε ανησυχία για την κατάστασή του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε αποκαλύψει πως ο Πορτογάλος άσος δεν θα ήταν διαθέσιμος και η… επιβεβαίωση ήρθε με την ανακοίνωση της αποστολής του Ολυμπιακού, μετά την τελευταία προπόνηση που έγινε στο Ρέντη. Εκτός έμεινε και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι μετά τον σοβαρό του τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.