ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακός δίνουν την τελευταία ευρωπαϊκή «μάχη» της Super League - Τι θέλουν για τη 2η θέση

Το «bras de fer» ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακού για τη 2η θέση του πρωταθλήματος αποτελεί την τελευταία «μάχη» της Super League, όσον αφορά στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» των προκριματικών για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο ΟΦΗ ήταν η πρώτη ομάδα που «σφράγισε» την ευρωπαϊκή της παρουσία στα προκριματικά του καλοκαιριού, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα ο Παναθηναϊκός… έμαθε πως θα τερματίσει στην 4η θέση των playoffs και ακολούθως η ΑΕΚ αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, η Ένωση θα πάρει μέρος στα playoffs του Champions League, μετέχοντας στο… μονοπάτι των πρωταθλητών, οι Κρητικοί θα είναι στα playoffs του Europa League, έχοντας εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και την ολοκλήρωση της League Phase, ενώ το «τριφύλλι» θα εκκινήσει από τον 2ο προκριματικό του Conference League.

Πλέον, απομένουν τα δύο… τελευταία «εισιτήρια» για τα καλοκαιρινά προκριματικά, τα οποία διεκδικούν ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακός και μάλιστα, η «μάχη» αφορά ουσιαστικά την ομάδα που θα βρεθεί μαζί με την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, με τη διαφορά πως πρόκειται για το… μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Μάλιστα, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός μπορέσει να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση και πάρει αυτός το «εισιτήριο» για τα… αστέρια, τότε δεν αποκλείεται να κερδίσει και έναν γύρο, μόνο στο σενάριο που η Άστον Βίλα κατακτήσει το τρόπαιο του Europa League στον τελικό με την Φράιμπουργκ και την ίδια ώρα εξασφαλίσει παρουσία στην League Phase του Champions League από την Premier League.

Οι ημέρες της κρίσης πλησιάζουν, αφού την Τετάρτη (13/05) θα λάβει χώρα η 5η αγωνιστική των playoffs και την Κυριακή (17/05) θα διεξαχθεί η τελευταία «στροφή» του πρωταθλήματος, όπου θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα.

Τι θέλουν οι δύο ομάδες για την 2η θέση

Τη δεδομένη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει το προβάδισμα για την θέση πίσω από την ΑΕΚ, αφού υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που ο «Δικέφαλος του Βορρά» κάνει το 2Χ2 κόντρα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, τότε θα πάρει αυτός το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League. Αλλιώς χρειάζεται τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα από τους Πειραιώτες.

Για την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού, η… τύχη δεν είναι στα χέρια της, αφού θα πρέπει να υπάρξει ένα… στραβοπάτημα των Θεσσαλονικέων στις δύο τελευταίες «στροφές», αλλά το πιο βασικό για τους «ερυθρόλευκους» είναι να το εκμεταλλευτούν και να πάρουν τουλάχιστον έναν βαθμό περισσότερο από την ομάδα της Μακεδονίας. Τώρα, οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει 62 πόντους, έκαστη.

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές των playoffs

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της νέας σεζόν