OMEGA x 007 First Light: Πριν μάθουμε τον νέο Bond, γνωρίσαμε ήδη το ρολόι του

Ίσως να χρειαζόταν το 007 First Light, το videogame που θα ρίξει επιτέλους φως στα origins του James Bond, προκειμένου να σταματήσει για λίγο η κουβέντα για το ποιος θα είναι ο επόμενος που θα φορέσει το σμόκιν. Την ώρα, λοιπόν, που το νέο videogame έχει χαρακτηριστεί και ως το κορυφαίο της χρονιάς, εκτοξεύοντας το hype γύρω από το όνομά του, έχουμε και έναν ακόμα λόγο για να συζητάμε τα περί MI6 δρώμενα.

Βλέπεις, μαζί με το παιχνίδι η OMEGA παρουσίασε το Seamaster Diver 300M 007 First Light, ένα νέο καταδυτικό που γεννήθηκε μέσα από τον κόσμο του 007 First Light, αλλά μοιάζει περισσότερο με ρολόι που βγήκε κατευθείαν από το οπλοστάσιο του Q.

Και το κορυφαίο είναι ότι δεν πρόκειται για ακόμη μία «επετειακή έκδοση» με ένα λογότυπο 007 στο πίσω μέρος, αλλά ένα αυθεντικό Seamaster με ξεκάθαρη δική του προσωπικότητα. Κάτι σε πιο military και πιο «field agent» και λιγότερο red carpet.

Το Seamaster που αφήνει το σμόκιν και πιάνει αποστολές

Η κάσα των 44 χιλιοστών είναι κατασκευασμένη από ατσάλι και συνδυάζεται με μαύρη κεραμική στεφάνη με λευκή enamel κλίμακα κατάδυσης, ενώ ο χρονογράφος προσδίδει στο ρολόι μια πιο σύγχρονη και τεχνική αισθητική.

Το πραγματικό highlight, όμως, είναι το ματ μαύρο κεραμικό καντράν με το χαρακτηριστικό κυματιστό μοτίβο της σειράς Seamaster, με την κόκκινη υπογραφή Seamaster στις 12 η ώρα να σπάει διακριτικά τη μονοχρωμία, ενώ το υποκαντράν στις 3 η ώρα με PVD bronze gold φινίρισμα προσθέτει την απαραίτητη δόση πολυτέλειας που θα ήθελε να βλέπει κανείς στον καρπό του.

Με απλά λόγια, είναι από εκείνα τα ρολόγια που δείχνουν εξίσου σωστά με κοστούμι, δερμάτινο jacket, αλλά και hoodie.

Και ναι, παραμένει πραγματικό Seamaster

Πέραν αυτού, έχουμε σταθερά 300 μέτρα στεγανότητας (Diver 300M) ενώ η τιμή του είναι κλασικά υψηλή, στα €9.500. Το καλύτερο όμως είναι ότι δεν φοβάσαι να το βγάλεις από το κουτί, γιατί φοβάσαι τη φθορά, αλλά ένα Seamaster που μπορείς πραγματικά να φορέσεις καθημερινά.

Αν αυτό είναι μια πρώτη γεύση από τον επόμενο Bond, τότε η OMEGA μάλλον μόλις μας έδειξε τον σωστό δρόμο. Το Seamaster Diver 300M 007 First Light ίσως να έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικά δύσκολο στον κόσμο της ωρολογοποιίας το οποίο είναι να μοιάζει ταυτόχρονα σύγχρονο, τεχνικό και κλασικά Bond.

Και το πιο ενδιαφέρον; Για πρώτη φορά μετά από καιρό, το ρολόι τραβάει περισσότερο την προσοχή από το ίδιο το videogame. Και για την OMEGA, αυτό μάλλον είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο.