ΠΑΟΚ: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Τσάλοφ - Το διάστημα που θα παραμείνει εκτός

Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Φέντορ Τσάλοφ, με τον Ρώσο επιθετικό του ΠΑΟΚ να τραυματίζεται στο πρώτο φιλικό του «Δικεφάλου» επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στη Μπέβερεν.

Ο 28χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μηνίσκο και θα αναγκαστεί να μπει στο χειρουργείο, με το διάστημα απουσίας του να είναι τουλάχιστον 2-3 μήνες.

Συνολικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Τσάλοφ έχει αγωνιστεί 64 συμμετοχές με απολογίσμο 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ.