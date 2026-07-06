ΠΑΟΚ: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Τσάλοφ - Το διάστημα που θα παραμείνει εκτός
Μεγάλος άτυχος στάθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ, με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να μπαίνει στο χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο μηνίσκο. 2-3 μήνες εκτός δράσης ο Ρώσος.
Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Φέντορ Τσάλοφ, με τον Ρώσο επιθετικό του ΠΑΟΚ να τραυματίζεται στο πρώτο φιλικό του «Δικεφάλου» επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στη Μπέβερεν.
Ο 28χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μηνίσκο και θα αναγκαστεί να μπει στο χειρουργείο, με το διάστημα απουσίας του να είναι τουλάχιστον 2-3 μήνες.
Συνολικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Τσάλοφ έχει αγωνιστεί 64 συμμετοχές με απολογίσμο 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ.