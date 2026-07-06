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Άρης: «Με έκαναν να νιώσω μέλος της οικογένειας» - Οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε μετά την τριετή επέκταση της συνεργασίας του με τον Άρη, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που του έδειξε η ομάδα και στάθηκε στην παρουσία του Βασίλη Σπανούλη.

Άρης: «Με έκαναν να νιώσω μέλος της οικογένειας» - Οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο
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Ο Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Άρη, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών επεκτάθηκε για ακόμη τρία χρόνια.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο διεθνής σέντερ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παραμονή του στους «κίτρινους», ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας, τονίζοντας πως ανυπομονεί για όσα θα ακολουθήσουν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ κομμάτι αυτής της ιστορικής ομάδας. Έχω θαυμάσιες αναμνήσεις και εμπειρίες από την περσινή σεζόν και ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον», ανέφερε αρχικά ο Αντετοκούνμπο.

Στη συνέχεια, στάθηκε στο κλίμα που συνάντησε από την πρώτη στιγμή στους «κίτρινους», επισημαίνοντας ότι: «Ο Άρης με έκανε να νιώσω αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο

Αγωνίστηκες πέρυσι στην ομάδα, γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό είναι σύμμαχος στο να μη χρειαστεί χρόνος προσαρμογής;

«N⁠αι, σίγουρα με βοηθάει ότι αγωνίστηκα πέρσι στον Αρη και πως ξέρω τι να περιμένω από άποψη μπάσκετ στο επίπεδο του Eurocup».

Ο Άρης πέρασε στην εποχή Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο έχεις εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική Ομάδα. Πώς φαντάζεσαι αυτή τη συνεργασία και σε συλλογικό επίπεδο;

«Ο coach είναι ένα τρομερός προπονητής και έχω σεβασμό και εμπιστοσύνη σ’ αυτόν. Θέλω να ελπίζω πως η συνεργασία θα έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στην Εθνική Ομάδα».

Ο Άρης αλλάζει επίπεδο. Πώς βλέπεις τη χρονιά που έρχεται, είναι μία μεγάλη πρόκληση;

«⁠Ο Άρης όντως ανεβαίνει ορμητικά κι αυτό το βλέπουμε όλοι. Η σεζόν που έρχεται πιστεύω θα είναι μία πρόκληση. Και για εμάς που είμαστε παίκτες και μέλη της ομάδας και για όλους τους φιλάθλους μας».

Μέσα σε μισή σεζόν κατάφερες να γίνεις ένας από τους αγαπημένους των φιλάθλων του Άρη. Ποιο μήνυμα θέλεις να τους στείλεις;

«Πραγματικά η αγάπη που ένιωσα εδώ στον Άρη είναι εξωπραγματική. Με έκανε και ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά τους αγαπώ και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και στη συνέχεια».

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