Κοντά σας ακόμα ένα ΜΠΙΦ για όλα τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας

Το ραντεβού που έγινε… συνήθεια είναι και πάλι εδώ, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας στο τραπέζι. Δευτέρα και ΤΟ ΜΠΙΦ είναι ξανά κοντά σας.

Ο Γιάννης Κουβόπουλος σας υποδέχεται στο studio του Onsports και θέτει επί… τάπητος όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Από τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπάντιο στον Παναθηναϊκό, όπου αναμένεται η ανακοίνωση της ομάδας, την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «τριφύλλι», τον απολογισμό της προετοιμασίας των «πράσινων» στην Ολλανδία και το τεράστιο «κάζο« της Εθνικής Ελλάδας μέχρι και τις τελευταίες εξελίξεις στο Μουντιάλ.

Ο Τάσος Νικολογιάννης για όσα είδαμε από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, και ο Βαγγέλης Πάτας από τα γραφεία του Onsports ξετυλίγουν το… κουβάρι της επικαιρότητας, τη στιγμή που εσείς μπαίνετε στο παιχνίδι με τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας.

Συντονιστείτε στις 15:00 ακριβώς… Πάνω-κάτω…