Επίσημο: Στη Νότιγχαμ Φόρεστ με συμβόλαιο ρεκόρ ο Γκλάσνερ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο 51χρονος Αυστριακός αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, υπογράφοντας το πιο ακριβό συμβόλαιο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Γκλάσνερ αφήνει πίσω του μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία στην Κρίσταλ Πάλας, όπου κατάφερε να γράψει ιστορία. Υπό την καθοδήγησή του, οι Λονδρέζοι κατέκτησαν το Κύπελλο Αγγλίας το 2025, το Community Shield της περιόδου 2025/26, αλλά και το Conference League το 2026, οδηγώντας τον σύλλογο στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας του.

Η ανακοίνωση

«Η Νότινγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό του Όλιβερ Γκλάσνερ ως νέου προπονητή του συλλόγου.

Ο Γκλάσνερ, ένας από τους πιο σεβαστούς και πρωτοποριακούς προπονητές της Ευρώπης, εντάσσεται στη Φόρεστ με εξαιρετική φήμη για την ανάπτυξη παικτών, τη δημιουργία φιλόδοξων επιθετικών ομάδων και την επίτευξη επιτυχιών στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Η ηγετική του ικανότητα, η τακτική του εμπειρογνωμοσύνη και η νικηφόρα νοοτροπία του τον καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για να οδηγήσει τον σύλλογο στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.

Ο Γκλάσνερ φτάνει στη Φόρεστ έχοντας γίνει ο τρίτος μόλις προπονητής που έχει κατακτήσει τόσο το UEFA Europa League όσο και το UEFA Conference League. Οι ευρωπαϊκές του επιτυχίες, σε συνδυασμό με τα εγχώρια τρόπαια που έχει κατακτήσει στην Αγγλία, υπογραμμίζουν το ιστορικό του στη δημιουργία νικηφόρων ομάδων.

Οδήγησε τη Βόλφσμπουργκ στην πρόκριση στο UEFA Champions League, πριν οδηγήσει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη νίκη στο UEFA Europa League 2021/22, εξασφαλίζοντας το πρώτο σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπαιο του συλλόγου σε διάστημα άνω των τεσσάρων δεκαετιών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γερμανία, οι ομάδες του κέρδισαν ευρεία εκτίμηση για την ένταση, την τακτική οργάνωση και τον επιθετικό τρόπο παιχνιδιού τους.

Πρόσφατα, ο Γκλάσνερ άφησε άμεση εντύπωση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) της σεζόν 2024/25 στην πρώτη του πλήρη σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, ακολουθούμενο από το FA Community Shield, πριν κατακτήσει το UEFA Conference League την επόμενη σεζόν.

Μιλώντας για τον διορισμό του, ο Όλιβερ Γκλάσνερ δήλωσε:

“Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στη Νότιγχαμ Φόρεστ ως προπονητής. Από τις πρώτες κιόλας συνομιλίες μου με τον ιδιοκτήτη και την ηγετική ομάδα, μου ήταν προφανές ότι έχουν ένα σαφές όραμα για αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο και απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη σε εμένα και το επιτελείο μου για να χτίσουμε μαζί ένα ισχυρό μέλλον μακροπρόθεσμα.

Αυτή η εμπιστοσύνη και η κοινή δέσμευση, σε συνδυασμό με το δυναμικό που διακρίνω στο ρόστερ, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για εμένα και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ένας σύλλογος με απίστευτο κύρος και ιστορία, δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, με έναν από τους πιο παθιασμένους οπαδούς στο ποδόσφαιρο. Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια ομάδα που θα βοηθήσει τον σύλλογο να φτάσει στο επόμενο επίπεδο τα επόμενα χρόνια και για την οποία οι οπαδοί μας θα μπορούν να είναι περήφανοι.

Προς το παρόν, προτεραιότητά μου είναι να γνωρίσω τους παίκτες και το προσωπικό και να ξεκινήσω τη δουλειά καθώς αρχίζει η προετοιμασία. Είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον και θα εργαστώ ακούραστα για να εκπροσωπήσω αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο με υπερηφάνεια και να φέρω επιτυχίες στο γήπεδο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω”.

Ο ιδιοκτήτης Ευάγγελος Μαρινάκης δήλωσε:

“Στις συζητήσεις μας με τον Όλιβερ, ήταν σαφές ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, την ίδια φιλοδοξία και την ίδια αδιάκοπη επιθυμία για επιτυχία. Έχει αποδείξει με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ότι μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικές ομάδες και να φέρει επιτυχίες απέναντι στους ισχυρότερους αντιπάλους.

Πάντα ήταν στόχος μας να επαναφέρουμε τη Νότινγχαμ Φόρεστ μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων στην Αγγλία και την Ευρώπη. Η φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς να ανταγωνιζόμαστε – η φιλοδοξία μας είναι να κερδίζουμε, να διεκδικούμε σημαντικούς τίτλους και να δημιουργήσουμε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο για τον οποίο οι οπαδοί μας θα μπορούν να είναι περήφανοι για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο Όλιβερ είναι νικητής. Έχει κερδίσει την επιτυχία χάρη στην ηγετική του ικανότητα, την προσωπικότητά του και το στυλ ποδοσφαίρου που παίζουν οι ομάδες του. Πιστεύουμε ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να μας οδηγήσει σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο, και είμαι ευτυχής που καλωσορίζω τον Όλιβερ στον Σύλλογο”».