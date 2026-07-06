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Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης

Η Ραπίντ Βιέννης ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό με τον Παναθηναϊκό στις 15 Ιουλίου, με τις τιμές να κυμαίνονται από 12 έως 30 ευρώ.

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης
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Η Ραπίντ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 15 Ιουλίου στην Αυστρία.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αποτελέσει το τελευταίο τεστ προετοιμασίας των «πράσινων» πριν από την έναρξη των επίσημων ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και αναμένεται να αποτελέσει μία δυνατή δοκιμασία απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Παράλληλα, η αναμέτρηση αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούν οι φίλαθλοι των δύο συλλόγων, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Η Ραπίντ Βιέννης ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 12 ευρώ και να φτάνουν έως και τα 30 ευρώ, ανάλογα με τη θέση που θα επιλέξουν οι φίλαθλοι.

Πατήστε ΕΔΩ για να κλείσετε εισιτήριο για τον αγώνα.

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