Επέστρεψε στο Wimbledon ο Φέντερερ

Την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες του Wimbledon στο Royal Box του Centre Court θα έχει ο θρυλικός Ρότζερ Φέντερερ, με τον Ελβετό, οκτώ φορές νικητή της διοργάνωσης, να επιστρέφει στον τόπο του «εγκλήματος».

Το κοινό του All England Club είναι εξστασιασμένο με την παρουσία του βετεράνου τενίστα, δημιουργώντας ουρές προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί του

Ο βασιλιάς θα έχει δει από κοντά την αναμέτρηση του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, έναν τενίστα που στο παρελθόν έχει πει τα καλύτερα.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως σήμερα συμπληρώνονται 18 χρόνια από τον ανεπανάληπτο τελικό του Φέντερερ κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, όπου ο Ισπανός είχε επικρατήσει μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 48 λεπτών.