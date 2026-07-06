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Εμφάνιση Λιόλιου μετά το…ναυάγιο της Εθνικής: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος εμφανίστηκε μετά το… ναυάγιο της Εθνικής στο τρίτο «παράθυρο» των προκριματικών του Mundobasket 2027.

Εμφάνιση Λιόλιου μετά το…ναυάγιο της Εθνικής: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά»
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Ο πρόεδρος της ΕΟΚ πήρε θέση για την εικόνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, το οποίο ηττήθηκε από Ρουμάνια και Πορτογαλία.

Ο Λιόλιος, ο οποίος επανεμφανίστηκε μετά από πολύ καιρό, ανέλαβε την ευθύνη, υπογραμμίζοντας ότι: «Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρό της», ενώ επεσήμανε ότι είναι: «χρέος μας να ανατρέψουμε την εικόνα».

Η δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου

«Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε τη κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει»

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