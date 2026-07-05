Σπανούλης στη συν. Τύπου: «Όλοι παρόντες στο επόμενο παράθυρο, μάλλον μείναμε στο μετάλλιο»

Η νέα ήττα-σοκ της Εθνικής, αυτή τη φορά από την Πορτογαλία, έφερε την ισχυρή αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος εμφανώς απογοητευμένος και νευριασμένος έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους για την κακή εμφάνιση, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην Πορτογαλία αλλά είναι το χειρότερο πρόσωπο που δείξαμε ως Εθνική. Μάλλον μείναμε στο μετάλλιο που κατακτήσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Δείξαμε μία πολύ κακή εικόνα. Μία ομάδα που δεν είναι ωραίο να τη βλέπει ο κόσμος. Το μπάσκετ είναι σε χρυσή εποχή στην Ελλάδα. Μετά από διοργανώσεις και μετάλλια οι ομάδες γίνονται καλύτερες, αλλά εμείς όχι και ο κόσμος ήθελε να δει αυτό. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, δεν αξίζουν να βλέπουν αυτή την εικόνα. Είμαστε περήφανοι, είμαστε νικητές και θα είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παράθυρο για να έχουμε ευκαιρία να περάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Θεωρώ πως το να πετάς ευθύνες δεν είναι ωραίο και δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είμαστε σε κακή αγωνιστική κατάσταση και τα παιδιά δεν ήταν έτοιμα να παίξουν σε ένα τέτοιο παράθυρο, που όλοι παίζουν για την ζωή τους. Είχαμε πολλές απουσίες αλλά είναι άδικο να το πω αυτό για τα παιδιά που ήταν εδώ. Δεν θα πω “ευχαριστώ” στα παιδιά που ήρθαν να παίξουν γιατί είναι τιμή να είσαι στην Εθνική. Μπορεί να μην ξαναπαίξουν ποτέ, θα το λένε στα παιδιά του. Ήμασταν όλοι κατώτεροι των περιστάσεων. Η εικόνα μας είναι άθλια και είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος τέτοια εικόνα, δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα. Ήμασταν σε κακή κατάσταση αγωνιστικά και πνευματικά, αλαζόνες και υπερόπτες και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες. Τα παιδιά πρέπει να δεχθούν την κριτική και να είναι στην καλύτερη κατάσταση όταν καλούνται στην Εθνική. Είναι το χειρότερο παράθυρο που έχω δει την Εθνική. Αναλαμβάνω την ευθύνη και η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει το μπάσκετ που θέλω. Πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι.

Αυτούς τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι αυτούς κάλεσα. Είναι λάθος που δεν κλήθηκαν όλοι. Από τους διαθέσιμους καλέσαμε αυτούς που θεωρήσαμε πως έπρεπε. Το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του, δεν μπορώ να το κάνω πάντα εγώ. Όταν λείπουν σημαντικοί παίκτες, η ομάδα παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση. Φταίω και εγώ που δεν τους έπεισα να είναι εδώ στο παράθυρο. Επειδή μπορώ να το αντέξω δεν σημαίνει πως πρέπει να τα αναλαμβάνω όλα εγώ συνέχεια. Είναι άδικο αυτό για εμένα. Θα μπορούσα μετά το μετάλλιο να πω δεν συνεχίζω, είμαι παθολογικά ερωτευμένος με την Εθνική. Δεν με νοιάζει η κριτική, ούτε να αποτύχω. Από το επόμενο παράθυρο άπαντες θα είναι παρόντες».