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Προκριματικά MundoBasket: Η Σενεγάλη νίκησε το Κονγκό με θετικότατο Μπάντιο

Η Σενεγάλη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για το «παράθυρο» του Ιουλίου με νίκη κόντρα στο Κονγκό (63-89). Δείτε τι έκανε ο μελλοντικός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR Μπράνκου Μπάντιο.

Προκριματικά MundoBasket: Η Σενεγάλη νίκησε το Κονγκό με θετικότατο Μπάντιο
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποχαιρέτησε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ο Μπράνκου Μπάντιο.

Ο 27χρονος γκαρντ ήταν για ακόμη μια φορά θετικότατος στην επικράτηση επί του Κονγκό με 63-89, αποτέλεσμα που χάρισε στη χώρα του την πρώτη θέση του ομίλου, ανεβαίνοντας στο 5-1, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο μελλοντικός παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR αγωνίστηκε σε έκανε τα πάντα στο παρκέ, γεμίζοντας τη στατιστική του με:

  • 15 πόντους (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές)
  • 6 ριμπάουντ
  • 4 ασίστ
  • 1 κόψιμο

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-24, 44-43, 52-65, 63-89

Όπως προανήγγειλε σήμερα ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Μπάντιο αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, ενώ την Τρίτη θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους «πράσινους».

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