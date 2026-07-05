· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Τρίτη ο Μπάντιο, Τετάρτη ο επόμενος»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media αποκάλυψε τα επόμενα βήματα του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού.

Γιαννακόπουλος: «Τρίτη ο Μπάντιο, Τετάρτη ο επόμενος»
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Με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προανήγγειλε τις ιατρικές εξετάσεις του Μπράνκου Μπάντιο για την προσεχή Τρίτη, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μιας ακόμη μεταγραφικής προσθήκης την επόμενη ημέρα.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

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