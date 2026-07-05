· Σερβία

Γιόκιτς: «Πρώτη φορά αρχηγός στη ζωή μου, θα το θυμάμαι για πάντα»

Ο Νίκολα Γιόκιτς οδήγησε τη Σερβία στη νίκη επί της Ελβετίας (97-73) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 και εξέφρασε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι εκτέλεσε χρέη αρχηγού για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Γιόκιτς: «Πρώτη φορά αρχηγός στη ζωή μου, θα το θυμάμαι για πάντα»
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκτός έδρας αποστολή της Σερβίας στην Ελβετία, καθώς επικράτησε με το άνετο 97-73, φτάνοντας τις τρεις νίκες στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στο παιχνίδι έδωσε κανονικά το «παρών» και ο NBAερ Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πραγματοποίησε μια ακόμα γεμάτη εμφάνιση.

Ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς στάθηκε ιδιαίτερα στη θερμή υποστήριξη των φιλάθλων μακριά από τη Σερβία, ενώ δεν έκρυψε την περηφάνια του για το γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αν η ατμόσφαιρα στην Ελβετία θύμιζε εντός έδρας παιχνίδι, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τι θα συμβεί στα δικά μας γήπεδα. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που αναλαμβάνω τον ρόλο του αρχηγού σε μια ομάδα και αυτό έχει τεράστια σημασία για μένα. Μάλιστα, είπα και στους συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια πως, ανεξάρτητα από την πορεία μας, αυτό το ματς θα το θυμάμαι για πάντα».

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