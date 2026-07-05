Επίσημο: Στην Αλ Σαντ για δύο χρόνια ο Λουτσέσκου (pics)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, καθώς η Αλ Σαντ ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρουμάνο τεχνικό.

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον σύλλογο του Κατάρ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία μιας από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον «δικέφαλο» του Βορρά.

Στο νέο του ξεκίνημα ο Λουτσέσκου δεν θα είναι μόνος, καθώς μαζί του μετακομίζει και μεγάλο μέρος του επιτελείου με το οποίο συνεργάστηκε με επιτυχία στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, στο τεχνικό τιμ της Αλ Σαντ θα βρίσκονται ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Τσονάκας, ο Πάολο Καστορίνα, ο Ματέο Σπαταφόρα και ο Ζοσέ Μορέιρα, διατηρώντας έτσι τον βασικό κορμό των στενών συνεργατών του.

Η ανακοίνωση

«Επισήμo. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναλαμβάνει προπονητής της Αλ Σαντ για τις επόμενες δύο σεζόν».