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MundoBasket 2027: Sold-out η Sunel Arena για το Ελλάδα - Πορτογαλία

Βροντερό παρών θα δώσει το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας στη Sunel Arena για την αναμέτρηση κόντρα στην Πορτογαλία στα πλαίσια των προκριματικών του MundoBasket 2027, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει sold-out για την αναμέτρηση.

MundoBasket 2027: Sold-out η Sunel Arena για το Ελλάδα - Πορτογαλία
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Τη στήριξη του κόσμου της για ακόμη ένα παιχνίδι θα έχει η Εθνική Ελλάδας, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει την εξάντληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση κόντρα στην Πορτογαλία (5/7, 19:30) στη Sunel Arena.

Η «επίσημη αγαπημένη» θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προκριματικών για το MundoBasket 2027, με το φίλαθλο κοινό να στηρίζει τις προσπάθειες των Ελλήνων παικτών, μετά και την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την Ρουμανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Οι φίλοι του μπάσκετ απέδειξαν για μία ακόμη φορά έμπρακτα την στήριξή τους στην Επίσημη Αγαπημένη. Τα εισιτήρια για την αποψινή αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πορτογαλία (19:30, ΕΡΤ1) για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 εξαντλήθηκαν.

Η Sunel Arena των Άνω Λιοσίων θα ντυθεί στα γαλανόλευκα και το φίλαθλο κοινό θα δώσει ώθηση στην ελληνική ομάδα να ολοκληρώσει με νίκη το πρώτο στάδιο πρόκρισης στα τελικά του Κατάρ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχαριστεί τους φιλάθλους που είναι #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης!».

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