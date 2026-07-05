Επέστρεψε στη Μπενφίκα ο Σάμαρης: Αυτός είναι ο νέος του ρόλος
Στην Μπενφίκα επιστρέφει ο Ανδρέας Σάμαρης, με τους «Αετούς της Λισαβόνας» να ανακοινώνουν την πρόσληψη του πρώην διεθνή μέσου ως πρώτος προπονητής στην ομάδα Κ16 του συλλόγου.
Ένα νέο επαγγελματικό βήμα ξεκινά στην καριέρα του ο Ανδρέας Σάμαρης, επιστρέφοντας σε γνώριμα λημέρια.
Όπως έγινε γνωστό μέσα από την ανακοίνωση του οργανογράμματος των τμημάτων υποδομής της Μπενφίκα για τη σεζόν 2026/27, ο πρώην Έλληνας μέσος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του τμήματος Κ16 των «αετών».
Ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τον σύλλογο της Λισαβόνας αγωνιζόμενος εκεί για μια επταετία (2014-2021), κάνει το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής, όντας κάτοχος του διπλώματος UEFA B.
Η ομάδα Κ16 της Μπενφίκα παίρνει μέρος στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Κ17 της χώρας, έναν θεσμό στον οποίο ο σύλλογος κυριαρχεί έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τις δύο προηγούμενες χρονιές.
Από την πλευρά της, η διοίκηση καλωσόρισε τον Σάμαρη, κάνοντας λόγο για την εκκίνηση ενός πολλά υποσχόμενου κεφαλαίου με έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στην ιστορία της ομάδας.