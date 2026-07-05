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Επέστρεψε στη Μπενφίκα ο Σάμαρης: Αυτός είναι ο νέος του ρόλος

Στην Μπενφίκα επιστρέφει ο Ανδρέας Σάμαρης, με τους «Αετούς της Λισαβόνας» να ανακοινώνουν την πρόσληψη του πρώην διεθνή μέσου ως πρώτος προπονητής στην ομάδα Κ16 του συλλόγου.

Επέστρεψε στη Μπενφίκα ο Σάμαρης: Αυτός είναι ο νέος του ρόλος
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Ένα νέο επαγγελματικό βήμα ξεκινά στην καριέρα του ο Ανδρέας Σάμαρης, επιστρέφοντας σε γνώριμα λημέρια.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την ανακοίνωση του οργανογράμματος των τμημάτων υποδομής της Μπενφίκα για τη σεζόν 2026/27, ο πρώην Έλληνας μέσος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του τμήματος Κ16 των «αετών».

Ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τον σύλλογο της Λισαβόνας αγωνιζόμενος εκεί για μια επταετία (2014-2021), κάνει το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής, όντας κάτοχος του διπλώματος UEFA B.

Η ομάδα Κ16 της Μπενφίκα παίρνει μέρος στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Κ17 της χώρας, έναν θεσμό στον οποίο ο σύλλογος κυριαρχεί έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Από την πλευρά της, η διοίκηση καλωσόρισε τον Σάμαρη, κάνοντας λόγο για την εκκίνηση ενός πολλά υποσχόμενου κεφαλαίου με έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στην ιστορία της ομάδας.

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